Mathieu van der Poel, de trots van Papi, Wielrenner van het Jaar

Mathieu van der Poel is niet aanwezig bij het wielergala, maar wordt wel uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Ⓒ AFP

DEN BOSCH - Geen uitreiking van de Gerrit Schulte Trofee, maar een gepast moment van stilte. Ook het Nederlands Wielergala stond stil bij het overlijden van een van de meest aimabele kampioenen die de wielersport ooit heeft gekend. Een etmaal na de begrafenis van Raymond Poulidor was de voormalige Franse topwielrenner, die liefst acht keer op het podium van de Tour de France stond maar nooit de gele trui droeg, centraal aanwezig in de Maaspoort in Den Bosch.