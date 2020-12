PSG neemt revanche op Manchester United

Na 6 minuten nam PSG de leiding via Neymar. Met een van richting veranderd schot van Marcus Rashford kwam United langszij. Na rust waren de Engelsen de betere ploeg, maar namen de Fransen opnieuw de leiding via verdediger Marquinhos. Kort daarna kreeg United-middenvelder Fred zijn tweede gele kaart en besliste Neymar in blessuretijd het duel.

Omdat groepsgenoot RB Leipzig eerder op de avond won bij Istanbul Basaksehir (3-4), blijft het razend spannend in poule H. De Duitsers hebben net als Manchester en PSG 9 punten waardoor de beslissing volgende week valt.

Donny van de Beek (United) en Mitchel Bakker (PSG) vielen beiden in de tweede helft in.

Justin Kluivert (rechts) viert feest met doelpuntenmaker Alexander Sorloth. Ⓒ HH/ANP

Een doelpunt van invaller Alexander Sørloth in blessuretijd hielp RB Leipzig aan de winst bij Istanbul Basaksehir. De Turken leken via een hattrick van uitblinker İrfan Kahveci een punt veilig te stellen, maar in de slotfase ging het alsnog fout: 3-4.

De Duitsers kwamen op voorsprong via Yussuf Poulsen, die een schot van ploeggenoot Marcel Sabitzer binnenliep. Nordi Mukiele verdubbelde de voorsprong, waarna Kahveci vlak voor rust zijn eerste doelpunt maakte. Na rust leek Dani Olmo met de derde Duitse treffer de wedstrijd te beslissen, maar richtte de regerend Turkse kampioen zich aan de hand van nog twee goals van Kahveci op. Sørloth had echter het laatste woord met de beslissende treffer in blessuretijd.

Justin Kluivert deed vijf minuten mee bij Leipzig.

