Chantal Blaak: ’Laat ik nu nog maar eens alles er uithalen wat er in zit’

Chantal Blaak Ⓒ ANP/HH

Chantal Blaak staat te popelen om zaterdag haar pedalen te geselen in de openingsklassieker van haar laatste jaar als prof. Ze won de Omloop Het Nieuwsblad in 2019, natuurlijk na een fenomenale solo, haar handelsmerk. Als Blaakie het op haar heupen heeft en stevig door stampt, is ze vaak niet meer te stoppen. Zo pakte ze in 2017 ook op weergaloze wijze de wereldtitel op de weg in het Noorse Bergen.