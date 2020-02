De shirts van Steven Bergwijn vliegen nu al de deur uit: ’Uitverkocht’

Doelpuntenmaker Steven Bergwijn zet teamgenoot Serge Aurier en het hele Tottenham Hotspur Stadium in vuur en vlam na zijn goal tegen Manchester City. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - De melding in de fanshop bij het stadion van Tottenham Hotspur was kraakhelder: ’Het thuisshirt met de naam van Steven Bergwijn is uitverkocht’. Na een droomtransfer naar Engeland kende de aanvaller ook een droomdebuut, met een schitterende treffer tegen Manchester City (2-0).