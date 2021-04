Donny van de Beek met Manchester United naar halve finale Europa League

Manchester United rekende in eigen stadion af met Granada. Het elftal van trainer Ole Gunnar Solskjaer won met 2-0. Een week eerder was Manchester in Spanje al met 2-0 te sterk. De Uruguayaanse spits Edinson Cavani maakte donderdag al in de 6e minuut het openingsdoelpunt. Oranje-international Donny van de Beek speelde de gehele tweede helft mee als vervanger van aanvoerder Paul Pogba. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd werkte Jesús Vallejo de bal nog in eigen doel.

Arsenal stelde vorige week met 1-1 tegen Slavia Praag teleur. De Londenaren, die spits Pierre-Emerick Aubameyang wegens malaria misten, stonden in Tsjechië na 24 minuten spelen al ruim voor: 0-3.

Nicolas Pépé zette Arsenal in de 18e minuut op voorsprong. Drie minuten later benutte Alexandre Lacazette een strafschop, weer drie minuten later gevolgd door een treffer van Bukayo Saka. Slavia-trainer Jindrich Trpisovsky wisselde in de rust liefst vier spelers, maar het hielp niet. Lacazette zorgde nog voor de 0-4.

Manchester United speelt in de halve eindstrijd tegen AS Roma, dat Ajax uitschakelde. De Britten wonnen het toernooi in 2017, destijds door Ajax in de finale te verslaan.

Arsenal treft Villarreal. De Spaanse nummer 7 schakelde Dinamo Zagreb, in de vorige ronde nog verrassend te sterk voor Tottenham Hotspur, uit. Villarreal won met 2-1 door doelpunten van Paco Alcácer en Gerard. Mislav Oršic scoorde na rust tegen. Het eerste duel trok Villarreal een week geleden ook al naar zich toe (0-1).