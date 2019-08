Onana heeft zoontje iets moois te vertellen

„Natuurlijk is het stadion hier een ander decor dan de stadions van Real Madrid en Juventus”, zei de Kameroenese keeper maandagavond op de persconferentie. „Maar om daar te komen moeten we hier wel winnen. Daar heb ik vertrouwen in, want als ik onze ploeg zo zie tijdens de trainingen heb ik er een goed gevoel bij.”

Dat Hakim Ziyech fit genoeg lijkt om te spelen tegen APOEL, stemt Onana tevreden. „Hakim is een van onze betere spelers, dus ik ben blij dat hij mee hier naartoe is.” Een aantal andere spelers uit Ajax’ succesformatie van vorig seizoen - Matthijs de Ligt, Lasse Schöne en Frenkie de Jong - staan deze jaargang niet meer voor de neus van Onana.

Grote clubs

„Ik ben blij voor die jongens dat ze naar mooie, grote clubs zijn gegaan”, aldus de doelman. „En trots natuurlijk. Ik kan nu tegen mijn zoontje zeggen dat ik met spelers heb gespeeld die bij Barcelona en Juventus spelen”, lachte de keeper.