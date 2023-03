Advocaat kan geen potten breken bij rentree in Eindhoven: PSV naar halve finale KNVB-beker

Hoewel Advocaat qua prijzenoogst ver achterblijft bij de twee topkanonnen in de trainershistorie van PSV, Guus Hiddink en Kees Rijvers, staat de Hagenaar nog altijd goed aangeschreven in Eindhoven. De landstitel die in 1997 werd behaald onder zijn leiding was een grote verlossing na een jarenlange hegemonie van Ajax. Dat het bij zijn terugkeer in 2012/2013 niet lukte om in het jaar van het 100-jarig bestaan de titel te pakken, was een deceptie. „Toen was er bijna niks mogelijk, maar we moesten wel kampioen worden”, keek Advocaat vooraf terug op die mislukte missie.

Tien jaar later heeft Advocaat de lokroep van zijn oude club ADO Den Haag niet kunnen weerstaan. Het doel is play-offs halen en promotie afdwingen, wat van cruciaal belang is voor de Hagenaars, en daarom had de ervaren trainer rücksichtslos gekozen voor een veredeld B-team bij het bezoek aan Eindhoven. De thuiswedstrijd tegen nummer twee Heracles Almelo van komende maandag is met het oog op de periodetitel, waarin ADO bovenaan staat, veel belangrijker. In vergelijking met het 0-0 gelijkspel tegen FC Den Bosch van afgelopen zondag waren slechts vier spelers blijven staan. Alle aanvallers en middenvelders, die zondag in de basis stonden, zaten nu op de bank onder anderen ook de blikvangers Thomas Verheijdt en Joey Sleegers.

PSV had geen kind aan het gedevalueerde ADO-team. Trainer Ruud van Nistelrooy had rust gegeven aan Xavi Simons die er op de bank warm ingepakt bij zat. Slechts zijn ogen waren zichtbaar. Maar daaruit viel wel af te leiden dat hij niet al te enthousiast was over zijn reserverol. De 19-jarige seizoensrevelatie is zo gek van het spelletje dat hij altijd en overal wil spelen, maar het viel goed te begrijpen dat Van Nistelrooy hem een rustbeurt gaf. Simons heeft de afgelopen maanden vrijwel alles gespeeld en sinds het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke wordt er in creatief opzicht veel verwacht van het toptalent. Zo bekeken is het logisch dat de staf van PSV beducht is voor overbelasting van het pareltje in het PSV-team.

Onder toeziend oog van de nieuwe technisch directeur Earnest Stewart, die sinds woensdag in functie is, was PSV heer en meester. In de 12e minuut opende Johan Bakayoko de score. De Belg plukte de bal na een hoge voorzet van Patrick van Aanholt uit de lucht en doordat zijn inzet via een Haags been van richting werd veranderd, was de Haagse goalie Sonny Stevens kansloos. Kort daarna stond het 2-0 door Guus Til, die op de positie van Simons speelde, die scoorde na een mooi passje van Jarrad Branthwaite. Til, die een bedrijvige partij speelde, moest vlak voor tijd gewisseld worden met een enkelblessure.

Het overwicht van PSV was bijna totaal. Bekerkeeper Joël Drommel had in grote delen van de wedstrijd een hangmat tussen beide doelpalen op kunnen hangen, want hij hoefde lange tijd geen enkele serieuze redding te verrichten. De 26-jarige goalie kan de komende weken uit de anonimiteit stappen nu Walter Benitez een meniscusoperatie heeft moeten ondergaan en naar verwachting vijf à zes weken uit de roulatie is.

Aan de overzijde kon doelman Stevens zich wel positief onderscheiden met legio reddingen. Direct nadat Ibrahim Sangaré met een pegel in de bovenhoek (3-0) voor de mooiste goal van de avond had getekend, moest Drommel, die tot dan geen enkele redding had hoeven verrichten, toch de bal uit het net halen. Op het evenzeer fraaie afstandsschot van Malik Sellouki was de doelman kansloos (3-1).

Voor het laatst met Advocaat

De zege van PSV kwam niet meer in gevaar, waardoor de regerend bekerhouder voor het tweede jaar op rij is doorgestoten naar de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. De laatste keer dat dit ook twee seizoenen op een rij lukte was in de periode 2011-2013, het tweede seizoen onder leiding van Advocaat, die de finale zou verliezen van AZ. In zijn 40-jarige carrière wist Advocaat maar één keer de KNVB-beker te winnen, ook met PSV. Een bekerstunt met ADO zat er ditmaal niet in voor de oude rot, die maandag tegen Heracles wel de jacht op een periodetitel met ADO vervolgt.

Van Nistelrooy had gemengde gevoelens over de wedstrijd die zijn ploeg op de mat had gelegd. ,,We begonnen heel goed, speelden met veel tempo, goed spel. De intentie was duidelijk. Daarna werden we wel heel slordig. Maar we waren toch de bovenliggende partij. Je weet dat ploegen van Dick Advocaat taai zijn. Dat heb je nu ook gezien, ook al had hij driekwart van zijn basisploeg gespaard. Wij moeten wel twee, drie goals meer maken. Dat was wel verdiend geweest. Uiteindelijk ben ik vooral blij met de halve finale”, aldus Van Nistelrooy, die baalde van de goal die ADO maakte. ,,Het gebeurt ons te vaak, dat zo’n bal er nog in valt. Dat mag niet gebeuren. Dat is wel iets waar we naar moeten kijken.”

Dick Advocaat had geen spijt van zijn keuzes. ,,Ik heb een ploeg gezien, die weerstand wilde bieden. Maar je speelt wel tegen een betere tegenstander en dan moet je veelvuldig achter de bal aanlopen. Gelukkig hebben we in de tweede helft nog twee tegengoals gezien, zowel van PSV als van ons. We hebben het wel beperkt gehouden: 3-1. Je speelt tegen een tegenploeg. We hadden al moeite tegen het tweede van PSV. De jongens hebben hard gewerkt en naar behoren gespeeld. We hebben bewust dit gedaan om volgende week fris aan de aftrap te verschijnen, dan weet je dat je het moeilijk krijgt.”