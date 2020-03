Absurd: zó vrij stond AZ-spits Myron Boadu tegen Ajax

De 19-jarige spits, geboren in Amsterdam, had de laatste acht duels moeite gehad met scoren, maar de Ajax-defensie bood hem met alle egards de helpende hand. Boadu, na afloop in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA: „Ik schrok zelfs dat ik zó vrij stond.”

De international haalt het moment vlak voor de 0-1 terug. „Ik dacht dat Perr (Schuurs, red.) nog achter me stond. Maar toen Midtsjø die pass van Blind onderschepte, keek ik nog eens om en kwam ik erachter dat er hélémaal niemand stond!”

Dat was gezien de snelheid van de tiener schreeuwen om problemen. „Fredrik (Midtsjø) had al gezien dat ik niet gedekt werd en gaf echt een hele goede bal. Daardoor kwam ik één-op-één te staan en kon ik afronden. Hij zat er lekker in.”

Dit is één van de voorbeelden uit de wedstrijd tegen AZ dat Boadu helemaal vrij staat.

Het was zijn veertiende competitiedoelpunt van het seizoen. Dat niet alleen: Boadu maakte in alle vier de duels met de traditionele top 3 de openingstreffer, over klasse gesproken. Door de zege op Ajax is de derde landstitel in de clubgeschiedenis van AZ weer een reële optie. Boadu: „We staan weer gelijk met Ajax, met nog tien wedstrijden te gaan. Ik vind gewoon dat we nu vol voor het kampioenschap moeten gaan. Het zit er gewoon in.”

De stijgende lijn in het spel van AZ is weer duidelijk zichtbaar, stelt de spits. „Je kunt als team niet iedere wedstrijd top zijn, maar we bleven vertrouwen houden, ondanks die mindere periode. Voor de wedstrijd voelde ik al dat het goed zat.”