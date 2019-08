Spaanse media lyrisch over Frenkie de Jong

Frenkie de Jong dartelt met de bal, tussen enkele Napoli-tegenstanders. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - In slechts een aantal weken tijd is de populariteit van Frenkie de Jong wereldwijd tot ongekende hoogte gestegen. Met open mond kijkt men naar de verrichtingen van de Nederlander in het voorseizoen van FC Barcelona, waarin hij bij afwezigheid van de geblesseerde Lionel Messi alle aandacht naar zich toe trekt met zijn ogenschijnlijk simpele, maar bij vlagen briljante spel.