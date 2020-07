Eljero Elia schrijft geschiedenis met Istanbul Basaksehir

Basaksehir won zelf met 1-0 van Kayserispor. Het duel moest een tijdje worden stilgelegd vanwege een stroomstoring in het stadion. Toen het duel weer bezig was werd duidelijk dat Trabzonspo had verloren en de eerste landstitel in de Turkse voetbalgeschiedenis voor Basdaksehir al een feit was.

Bij de nieuwe kampioen van Turkije was Elia, goed voor 30 interlands, tegen Kayserispor basisspeler. De Nederlandse aanvaller werd in de 56e minuut naar de kant gehaald, kort nadat hij een gele kaart had gekregen.

Medio 2017 vertrok de 33-jarige aanvaller bij Feyenoord, waarmee hij eerder dat jaar de landstitel had gepakt. Elia is nu na zijn derde en laatste seizoen bij Basaksehir transfervrij.