Wederom bijzonder Formule 1-weekeinde in aantocht

Eerder dit jaar vond op Silverstone de vuurdoop plaats. Met een naar vrijdag verschoven kwalificatie en een sprintrace op zaterdag maakte de koningsklasse kennis met een nieuw concept.

Max Verstappen ging het beste om met de veranderingen. Na een tweede plaats in de kwalificatie won hij op zaterdag de sprintrace, waarmee hij ook nog eens drie bonuspunten pakte.

Een dag later begon Verstappen de Grand Prix vanaf pole, maar helaas voor de Nederlander was zijn race snel voorbij. Al in de openingsronde belandde hij in de muur, na een tik van Lewis Hamilton. Zijn rivaal van Mercedes werd bestraft met een tijdstraf van vijf seconden, maar desalniettemin wist de Brit de race te winnen.

Verstappen gaf in Engeland aan dat een sprintrace volgens een ander stramien verloopt. ,,Doordat we met minder brandstof starten, kun je meteen pushen. Dat is echter weer zwaar voor de banden, maar dat is gelukkig voor iedereen hetzelfde”, zo verklaarde hij destijds na zijn overwinning in de sprintrace.

Sergio Pérez

Voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde de Britse mini-GP in tranen. De Mexicaan spinde vroeg en maakte de race uiteindelijk niet af. „Ik hoop dit keer op een beter weekeinde”, aldus de Mexicaanse Red Bull-coureur, terugblikkend op de sprintrace op Silverstone.

Toto Wolff

De teams zullen in ieder geval beter beslagen ten ijs komen op de hogesnelheidsbaan in Monza, waar de rijders vrijwel de hele ronde het gaspedaal kunnen intrappen.

,,Dit wordt onze tweede sprintrace, dat maakt het weekeinde extra interessant”, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff. „We hebben geleerd van de vorige keer en kijken ernaar uit om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.”

Programma Grand Prix Silverstone

Vrijdag 10 september

14.30 uur: eerste vrije training

18.00 uur: kwalificatie

Zaterdag 11 september

12.00 uur: tweede vrije training

16.30 uur: sprintrace

Zondag 12 september

15.00 uur: race

