Mercedes in middenmoot met veelbesproken nieuwe auto

De tweede tijd was donderdag voor Carlos Sainz, die in zijn Ferrari bijna een halve seconde prijsgaf. Zijn teamgenoot in Italiaanse dienst, Charles Leclerc, completeerde de top drie, dankzij een tijd van 1.34,531.

De testdag werd door een spin van Red Bull-coureur Sergio Pérez acht minuten eerder afgevlagd. Hoewel de Mexicaan in de grindbak belandde en er niet meer in slaagde eruit te komen, kende hij wel een waardevolle dag. De teamgenoot van Max Verstappen, die zelf vrijdag voor het eerst in actie komt, reed maar liefst 138 rondjes. Meer dan wie dan ook.

Sideprops

De tiende tijd (1.35,977) van Pérez was echter niet om over naar huis te schrijven, daarbij aangetekend dat veel teams en coureurs vooral bezig zijn met het verzamelen van data en het uitproberen van nieuwe onderdelen. Tijden zeggen daarom lang niet alles.

Sergio Perez in actie in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

Mercedes kwam donderdag op de proppen met een flink versmalde auto, waarvan de sidepops waren afgehaald. Het leidde tot flink wat beroering, maar snelle tijden bleven uit. Lewis Hamilton en George Russell, die de ochtend- en middagsessie verdeelden, eindigde respectievelijk op de elfde (1.36,365) en negende plaats (1.35,941), op ruim twee seconden van Gasly, al kunnen daar evenmin conclusies aan worden verbonden.