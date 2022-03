Red Bull sneller dan Mercedes, Ferrari op één in Bahrein

Sergio Pérez is donderdag de Red Bull-man van dienst en kwam ’s morgens tot de vierde tijd. De Mexicaan liet een 1.35,977 noteren. Charles Leclerc was in zijn Ferrari de snelste man op de baan: 1.35,531. Alexander Albon van Williams (1.35,070) en Sebastian Vettel van Aston Martin (1.35,706) completeerden de top drie. tot de tweede tijd.

De tijden vertellen in Bahrein bij lange na niet het hele verhaal. De teams proberen op het woestijncircuit stuk voor stuk allerlei updates en onderdelen uit en coureurs gaan vaak niet eens op volle snelheid in de rondte. Ter vergelijking: Max Verstappen (die vrijdag in actie komt) kwam vorig jaar tot een pole-tijd van 1.28,977. Al zegt dat vanwege de sterk gewijzigde regelgeving sowieso weinig.

Om 15.00 uur lokale tijd (13.00 uur Nederlandse tijd) begint de middagsessie.