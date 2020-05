KNVB-directeur Eric Gudde: ’Niemand wilde het horen’

Eric Gudde: „Het was voortdurend manoeuvreren, maar ik heb óók met de bedrijfstak te maken.” Ⓒ René Bouwman

ZEIST - Bij zijn aantreden als directeur van de KNVB hoopte Eric Gudde dat de clubs in het betaalde voetbal over hun schaduw zouden heenstappen en er meer solidariteit zou ontstaan. „Dat is niet gelukt. Daar moet ik eerlijk in zijn”, concludeert Gudde tijdens de coronacrisis.