Nederlands elftal treft Kroatië in halve finale Nations League

Spanje en Italië spelen op 15 juni tegen elkaar in de Grolsch Veste in Enschede, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen. In het stadion van FC Twente is op 18 juni ook de wedstrijd om de derde plaats. Recordinternational Wesley Sneijder (134 interlands) verrichtte de loting.

Ronald Koeman was met Oranje in 2019, in zijn vorige periode als bondscoach, ook al actief in het finaletoernooi van de Nations League. Dat werd toen voor het eerst gehouden. Oranje verloor in de eindstrijd van Portugal. Spanje verloor twee jaar geleden van Frankrijk in de finale van de tweede editie.

De UEFA kwam met de Nations League als competitieve vervanger voor de vele oefenwedstrijden. Oranje plaatste zich voor de laatste vier van deze editie door als eerste te eindigen in een poule met België, Polen en Wales.