Oranje treft Kroatië in halve finale Nations League: ’Wat rechtzetten’

Spanje en Italië spelen op 15 juni tegen elkaar in de Grolsch Veste in Enschede, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen. In het stadion van FC Twente is op 18 juni ook de wedstrijd om de derde plaats. Recordinternational Wesley Sneijder (134 interlands) verrichtte de loting.

Kroatië haalde vorige maand op het WK in Qatar de halve finale, maar verloor daarin van de latere wereldkampioen Argentinië. De bronzen medaille ging wel mee naar huis. Op het WK van 2018 in Rusland werd Kroatië zelfs tweede achter Frankrijk.

Pittige tegenstander

Koeman ziet Kroatië als pittige tegenstander. „Ik vind het een moeilijk te bespelen team, met veel kwaliteit”, zei hij vlak na de loting in Nyon. „Het is een ervaren ploeg die uitstekend heeft gepresteerd op grote toernooien.”

De 37-jarige Luka Modrić is nog steeds de sterspeler van de ploeg, die Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk voorbleef tijdens de poulefase van de Nations League.

„Ik verheug me op het toernooi”, blikte Koeman vooruit. „Het is goed om te spelen om een prijs, en zeker na de verloren finale van 2019 willen we wat rechtzetten. Daarbij vind ik het erg leuk dat de wedstrijden in Nederland worden gespeeld. Dat is prachtig voor onze fans en natuurlijk ook voor onszelf.”

Zlatko Dalic

Voor de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic wordt het de eerste deelname aan het finaletoernooi van de Nations League. Kroatië plaatste zich door Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk in de groepsfase achter zich te houden.

Oranje speelde onder meer op het WK van 1998 tegen Kroatië. Het lukte het Nederlands elftal toen, ondanks een treffer van Boudewijn Zenden, niet om de bronzen medaille binnen te halen in Frankrijk (1-2).

Nations League

Koeman was met Oranje in 2019, in zijn vorige periode als bondscoach, ook al actief in het finaletoernooi van de Nations League. Dat werd toen voor het eerst gehouden. Oranje verloor in de eindstrijd van Portugal. Spanje verloor twee jaar geleden van Frankrijk in de finale van de tweede editie.

De UEFA kwam met de Nations League als competitieve vervanger voor de vele oefenwedstrijden. Oranje plaatste zich voor de laatste vier van deze editie door als eerste te eindigen in een poule met België, Polen en Wales.

Op 24 maart zit Koeman voor de eerste maal op de bank in zijn tweede termijn als bondscoach. Frankrijk is dan in Parijs de eerste tegenstander in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024. Drie dagen later staat een thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma.