Tokio gaat olympische atleten in ’bubbel’ plaatsen

Ze zullen met speciaal vervoer van het eigen dorp naar wedstrijden en trainingsaccommodaties worden gebracht. De organisatie neemt deze maatregelen om besmetting met of verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In deze zogenoemde ’bubbel’ zal ook de begeleidende staf, onder wie de coaches, verblijven. Bij aankomst in Japan zullen ze bovendien allemaal worden getest op het virus. Volgens Toshiro Muto, het hoofd van het organisatiecomité, wordt nog bekeken om de hoeveel tijd alle betrokkenen worden getest. Vermoedelijk hoeven atleten van buiten Japan bij aankomst niet in quarantaine.

De Olympische Spelen in Tokio konden de afgelopen zomer niet doorgaan vanwege de coronacrisis.