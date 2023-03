Ten Hag ziet McTominay twee keer scoren voor Schotland

Door onze Telesportredactie

Scott McTominay scoort twee keer voor Schotland. Ⓒ ANP/HH

Schotland is de kwalificatie voor het Europees kampioenschap begonnen met een overwinning op Cyprus. De formatie van bondscoach Steve Clarke, die eerder in de week zijn contract verlengde, zegevierde in het eigen Hampden Park van Glasgow met 3-0.