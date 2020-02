André Gomes na enkelbreuk klaar voor rentree

Manager Carlo Ancelotti is van plan om Gomes zondag te laten starten in de uitwedstrijd tegen Arsenal. „In mijn ogen is hij klaar om te spelen”, zei de Italiaan, die de middenvelder onlangs al een uur liet meedoen in een oefenwedstrijd.

Gomes raakte op 3 november zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Na een tackle van Son Heung-min kwam de 26-jarige Portugees verkeerd neer. Zijn rechterenkel brak daardoor en draaide een kwartslag. De spelers op het veld reageerden geschokt toen ze zagen hoe de voet van Gomes erbij hing. Even werd gevreesd voor het einde van de carrière van de Portugese international, die eerder voor onder meer Valencia en FC Barcelona speelde, maar hij herstelde na een operatie voorspoedig.

„Ik moet nog met André praten over hoe hij zich voelt. Maar ik denk dat hij er klaar voor is”, aldus Ancelotti. „En als een speler er lang uit is geweest, denk ik dat hij beter gelijk kan starten. Hij kan zich dan goed voorbereiden op de wedstrijd.”