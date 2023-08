Schreeuw om Glory-belt verstomt: ’Wordt afgestraft’

Roepen om een titelgevecht of een specifieke tegenstander na een gewonnen partij is van alle tijden in de vechtsport. Maar even niet tijdens Glory 87, zaterdagavond in Ahoy. De overwinnaars waren als geduldig broedende kippen, richting het gouden ei in de vorm van de Glory-belt.

Tyjani Beztati.. Ⓒ ANP/HH