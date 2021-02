Tiger Woods hoopt na vijfde rugoperatie op goed nieuws

„Het gaat goed, al ben ik nog een beetje stijfjes”, aldus Woods, die zoals altijd mikt op deelname aan zijn favoriete major, The Masters, die van 8 t/m 11 april op het programma staat. Woods won al vijf keer in Augusta, en voor de laatste maal in 2019, toen eigenlijk weinig kenners hem nog een kans gaven. Daarmee haalde Woods zijn vijftiende major binnen, waarmee hij er nog drie verwijderd is van het record van Jack Nicklaus (achttien stuks). Op de vraag of hij een gooi kan doen naar zijn zesde groene jasje, antwoordde hij. „Ik hoop dat ik het haal.”

„Momenteel zit ik veel in de gym en ben ik veel bezig met putten. Mijn putter is langer dan voorheen, dan hoef ik niet zo ver te bukken. En dat helpt”, aldus Woods, die afgelopen week als gastheer van het PGA Tour-evenement Genesis Open fungeerde. „Veel hangt af van mijn artsen, therapeuten en ook mijzelf. Wat het plan is? Ik weet het nog niet. Eerst kijken wat de mri laat zien en hopen dat alles goed geneest. Wanneer dat het geval is, kan ik meer activiteiten doen.”