Uiterst zeldzame WK-medailles van Willy van de Kerkhof onder de hamer

Van de Kerkhof werd voor beide WK’s geselecteerd (Duitsland 1974 en Argentinië 1978), maar opmerkelijk genoeg bleef hij in 1974 uitsluitend reserve, terwijl hij tijdens het WK van 1978 juist elke minuut gespeeld heeft (als enige speler samen met Ruud Krol). Deze medailles worden door HAE getaxeerd op 10.000 euro per stuk of hoger.

Naast deze twee medailles worden ook andere unieke medailles (o.a. PSV-winnaar 1988 Europacup 1, PSV-winnaar UEFA-cup 1978, Nederland 3e EK 1976 etc) uit de collectie van Van de Kerkhof geveild, tevens gesigneerde (wedstrijd-)shirts, vaantjes, trofeeën, PSV-items, voetbal souvenirs en vele andere memorabilia uit de persoonlijke collectie van deze legendarische middenvelder.

Pelé

Al deze unieke items worden geveild op donderdagmiddag 23 juni tijdens de live-veiling van Heritage Auctions Europe in IJsselstein.

Fun Fact: In 2004 selecteerde Pelé Willy van de Kerkhof in zijn internationale top-100 van de beste voetballers aller tijden (ook deze prijs komt overigens onder de hamer).