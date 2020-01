’FC Barcelona wil Xavi als nieuwe trainer’

Volgens doorgaans goed geïnformeerde Spaanse media heeft de club al met de voormalig international gesproken. De kritiek op Valverde is toegenomen na het verlies van donderdag tegen Atlético Madrid, in de halve finale van de in Saudi-Arabië gespeelde strijd om de nationale Supercup.

Twee topfunctionarissen van Barcelona, Òscar Grau en Eric Abidal, hebben naar verluidt vrijdag in Doha al gesproken met Xavi. De middenvelder speelde tussen 1998 en 2015 voor de club, een periode waarin 27 prijzen werden gewonnen. Xavi, wereldkampioen met Spanje in 2010, is momenteel als coach actief in Qatar. Valverde wordt verweten dat Barcelona onder zijn leiding te gemakkelijk een voorsprong weggeeft. Daarmee refereren de critici onder meer aan de uitschakeling in de Champions League van de afgelopen twee seizoenen.

Of FC Barcelona meerdere kandidaten op het oog heeft is onduidelijk. Bekend is dat de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman een clausule in zijn contract heeft dat hij de KNVB onder bepaalde voorwaarden mag verlaten voor Barcelona.