Nummer voorlaatst Eredivisie twee keer tegen Vitesse in vier dagen Sparta-routinier Bart Vriends blij met besluit Henk Fraser: ’Anders was een vacuüm ontstaan’

Door Jeroen Kapteijns

ROTTERDAM - Sinds afgelopen weekeinde staat Sparta Rotterdam voorlaatste in de Eredivisie. In het tweeluik met Vitesse, woensdagavond voor de beker in Arnhem en zaterdag voor de competitie in Rotterdam, hopen de Kasteelbewoners de weg omhoog weer in te slaan. Sparta-routinier Bart Vriends ziet tekenen van herstel aan het einde van een uiterst moeizame eerste seizoenshelft.