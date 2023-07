Premium Het beste van De Telegraaf

’Je weet nooit hoe spelers daarmee omgaan’ Slot mikt met Feyenoord op historische prolongatie: ’Onze status is veranderd’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Arne Slot tijdens een trainingssessie van Feyenoord op sportcomplex 1908. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Titelprolongatie is een zeer zeldzaam verschijnsel in de 115-jarige historie van Feyenoord. Slechts in 1961 en 1962 wist de Stadionclub opeenvolgende landstitels te behalen. Arne Slot kent zijn klassieken en weet dat hij aan een lastige opdracht begint in Rotterdam-Zuid. De Feyenoord-trainer is zich terdege bewust van de psychologische impact, die het succesrijke vorige seizoen heeft.