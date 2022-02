Gent-spits Tissoudali eert overleden Rayan (5), Noa Lang ziet rood

Tarik Tissoudali, de aanvaller van AA Gent, eerde het jongetje nadat hij scoorde tegen Club Brugge. De Marokkaanse aanvaller toonde een t-shirt met daarop de naam van Rayan, een hart en een Arabische tekst.

Tissoudali toonde het shirt overigens al toen hij scoorde in de eerste helft, maar toen werd zijn goal afgekeurd. De tweede keer, halverwege de tweede helft, telde de treffer wel. Tissoudali kreeg hier overigens wel geel voor.

De 5-jarige Rayan zat sinds dinsdag vast in een 32 meter diepe waterput in Marokko. De reddingsoperatie nam dagen in beslag en werd wereldwijd gevolgd. Zaterdagavond kon Rayan eindelijk bevrijd worden, maar toen bleek het jongetje helaas al overleden te zijn.

Lang krijgt rood, Brugge verliest

Trainer Alfred Schreuder verloor met Club Brugge uiteindelijk wel thuis van Gent, de nummer 6 van de hoogste Belgische voetbalcompetitie. Daardoor verdwijnt koploper Union, die zaterdag de topper tegen Antwerp al won, verder uit het zicht. De achterstand is nu 12 punten voor de ploeg van Schreuder, die derde staat. Aanvaller Noa Lang kreeg in de slotfase rood.

De trainer stelde Bas Dost en Ruud Vormer in de basis op, die echter allebei in de rust werden gewisseld. Gent kwam na ruim een halfuur spelen op voorsprong via de Deen Andrew Hjulsager. Na een uur kwam Lang als invaller het veld in. Vlak daarna maakte Tissoudali de 2-0. Het elfde competitiedoelpunt van middenvelder Charles De Ketelaere was voor Brugge niet genoeg voor een gelijkspel.

In de laatste minuut kregen twee spelers van Club Brugge rood. Eerst kon verdediger Éder Balanta na een overtreding en zijn tweede gele kaart vertrekken. Lang kreeg daarna direct rood voor commentaar op de scheidsrechter.