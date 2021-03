De Strava-cijfers van Milaan-Sanremo: fenomenale Mathieu van der Poel op de Poggio

Stuyven werkte de 298 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 45,118 km/u en deed het daarmee maar een zucht trager dan Filippo Pozzato in 2006, exact vijftien jaar geleden. Het snelheidsrecord is nog steeds in handen van Gianni Bugno. De voorzitter van de Internationale Wielrennersvakbond CPA legde in 1990 de wedstrijd af met een gemiddelde snelheid van 45,8 kilometer per uur.

Het record van de allersnelste finale ooit in Milaan-Sanremo sneuvelde zaterdag wel. Matej Mohoric knalde van de voet van de Cipressa tot aan de finish in Sanremo in 35 minuten en 19 seconden. Dat is één seconde sneller dan toen Michal Kwiatkowski in 2017 naar de overwinning reed. Stuyven, Mathieu Van der Poel en Wout van Aert evenaarden zaterdag de tijd van Kwiatkowski, goed voor een gemiddelde van 45,8 kilometer per uur.

Nobele onbekende

Kwiatkowski behoudt wel het Strava-record van de beklimming van de Poggio. In 2017 knalde de Pool samen met Alejandro Valverde de slotklim op in 5 minuten en 41 seconden. Dat was toen één seconde sneller dan Van Aert en Oliver Naesen. En één seconde sneller dan Mathieu Van der Poel zaterdag. De Nederlander was dan ook de allersnelste op de Poggio, vijf seconden rapper dan Tom Pidcock en Greg Van Avermaet.

Dat Van der Poel niet met een voorsprong bovenkwam op de Poggio komt omdat de Nederlander relatief achteraan zat aan de voet. Van der Poel reed op Strava de allersnelste eerste kilometer ooit op de iconische slotklim, noodzakelijk om zich mee vooraan te nestelen maar die versnelling kon hij dus niet gebruiken om zijn concurrenten om achterstand te rijden. „Op de Poggio ging het te snel, omdat de wind te makkelijk stond. Er werd gedemarreerd voorbij het lastigste stuk”, vertelde Van der Poel achteraf. Of ik vaak te ver zat? Misschien wel, ja. Toen er aangevallen werd, zat ik wel goed vooraan.”

En wat leren de Strava-cijfers van de sprint op de Via Roma ons? Dat de nobele onbekende Filippo Fiorelli de rapste was in de laatste rechte lijn. De 26-jarige Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè finishte zaterdag als achtenveertigste. En dat Van Aert met een eindspurt met gemiddeld 64,6 kilometer per uur een pak sneller was aan de meet dan vorig jaar toen een sprint van gemiddeld 60,8 kilometer per uur volstond voor de zege. Winnaar Stuyven raakte op de Via Roma trouwens niet verder dan 57,4 kilometer per uur gemiddeld. Voor de stervende zwaan had de meet geen honderd meter verder mogen liggen.