Alderweireld bezorgt Van Bommel en Antwerp in zenuwslopend slot Belgische landstitel

Eerder verzekerde Antwerp zich ook al van de beker. „Dit is uitzonderlijk”, zei Van Bommel bij Ziggo Sport. „Ik geloof dat dat pas zeven keer is voorgekomen in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Het overkomt mij in mijn debuutjaar, dat is geweldig.”

Van Bommel had eerder minder succes bij PSV en VfL Wolfsburg. Hij ziet de ’dubbel’ met Antwerp niet als zijn doorbraak als trainer. „Je wordt afgerekend op prijzen, zegt men. Maar het heeft ook te maken met spelers. Hoe gaan de spelers met je om, hoe wordt er gewerkt? Een trainer is net zo goed als zijn spelers. Ik heb een goede groep.”

De wedstrijd

Net als vorige weekeinde was de boodschap voor Van Bommel en de zijnen duidelijk: winnen. Echter, vorige week was dat nog thuis op de Bosuil. En toen ging het tegen een tiental van Union nog mis in de slotfase. Nu, uit bij Genk, moest er gewonnen worden, in de wetenschap dat Union op eigen veld waarschijnlijk Club Brugge wel zou verslaan.

Antwerp kwam echter op achterstand. Toluwalase Emmanuel Arokodare opende vlak voor rust namens Genk de score. Union opende ondertussen zelf de score vlak na rust. Simon Adingra was de doelpuntenmaker. Antwerp in de achtervolging dus.

Kind van de rekening

Een goal van Antwerp-aanvaller Gyrano Kerk in de 58e minuut bracht een ongekende spanning in de Belgische titelstrijd terug. 1-1 bij Genk, Van Bommel had nog één treffer nodig voor de titel. Er viel ook een goal, maar aan de voor hem verkeerde kant. Genk-middenvelder Bryan Heynen scoorde: 2-1 voor Genk.

En dus leek Union naar de titel te gaan, totdat Shion Homma in de slotminuut Brugge naast Union zette. Plotseling was Genk virtueel kampioen. Een waanzinnig scenario. Op dat moment. Tot Alderweireld zijn voet in de 94e minuut tegen de bal zette en de Bosuil en Antwerpen in vuur en vlam zette: 2-2. En zo was daar de titel voor Van Bommel, en ook voor Marc Overmars, de sportief directeur van Antwerp.

Vincent Janssen

Vincent Janssen scoorde dit seizoen achttien keer voor Antwerp FC in de competitie. De Nederlandse spits kon zondag in de beslissende wedstrijd tegen RC Genk het verschil niet maken, maar zag Alderweireld subliem raak schieten.

„Ik besef het nog niet denk ik. Ik heb er geen woorden voor. Dit is fantastisch. Echt geweldig”, aldus Janssen tegen Sporza. De oud-speler van onder meer AZ was onder de indruk van de treffer van Alderweireld. „Stijf in de kruising. We weten dat hij het kan. Maar wat een moment voor hem. Hij komt terug naar zijn stad en wint meteen de dubbel in zijn eerste seizoen.”

’Naar de kloten’

Janssen sprak ook de fans van Antwerp toe die de wedstrijd in het eigen stadion op de Bosuil hadden bekeken. „We komen eraan. We gaan er een feestje van maken, vandaag en morgen. We gaan helemaal naar de kloten.”