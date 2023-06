Alderweireld bezorgt Van Bommel en Antwerp in zenuwslopend slot Belgische landstitel

Net als vorige weekeinde was de boodschap voor Van Bommel en de zijnen duidelijk: winnen. Echter, vorige week was dat nog thuis op de Bosuil. En toen ging het tegen een tiental van Union nog mis in de slotfase. Nu, uit bij Genk, moest er gewonnen worden, in de wetenschap dat Union op eigen veld waarschijnlijk Club Brugge wel zou verslaan.

Antwerp kwam echter op achterstand. Toluwalase Emmanuel Arokodare opende vlak voor rust namens Genk de score. Union opende ondertussen zelf de score vlak na rust. Simon Adingra was de doelpuntenmaker. Antwerp in de achtervolging dus.

Kind van de rekening

Een goal van Antwerp-aanvaller Gyrano Kerk in de 58e minuut bracht een ongekende spanning in de Belgische titelstrijd terug. 1-1 bij Genk, Van Bommel had nog één treffer nodig voor de titel. Er viel ook een goal, maar aan de voor hem verkeerde kant. Genk-middenvelder Bryan Heynen scoorde: 2-1 voor Genk.

Tekst gaat verder onder de tweet

En dus leek Union naar de titel te gaan, totdat Noa Lang in de slotminuut Brugge naast Union zette. Het bezorgde ineens Genk de landstitel. Een waanzinnig scenario. Op dat moment. Tot Alderweireld zijn voet in de 94e minuut tegen de bal zette en de Bosuil en Antwerpen in vuur en vlam zette: 2-2.