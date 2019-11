’Ik ben een paar keer heel erg boos geweest’

Motorsports: FIA Formula One World Championship 2019, Grand Prix of Monaco, #33 Max Verstappen (NLD, Aston Martin Red Bull Racing) with his father Jos 25.05.2019 | usage worldwide Ⓒ picture alliance / HOCH ZWEI

Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. Austin maakt de laatste jaren iets speciaals los in de racer Max Verstappen. Juist op het Circuit of the Americas rijdt de Limburger, net een maand 22 jaar, morgen zijn honderdste race in de Formule 1. Dat zorgt al terugkijkend natuurlijk voor de nodige anekdotes van de topcoureur én zijn vader Jos.