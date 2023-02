’Wat ons definieert, is hoe we reageren op tegenslag’ Ihattaren zegt te werken aan terugkeer: traint in krachthonk bij Juventus

Kopieer naar clipboard

Mohamed Ihattaren in het shirt van Ajax. Ⓒ ANP/HH

Mohamed Ihattaren wil proberen zijn voetballoopbaan weer op te pakken. Dat meldt de voetballer op Instagram, waar hij een filmpje plaatste waarin te zien is dat hij bij zijn club Juventus in het krachthonk bezig is.