’Buitenaardse’ Novak Djokovic sloopt Alex de Minaur op Australian Open

De Minaur deelde in de beginfase - wetende dat Nole niet helemaal fit was in zijn vorige duels - rake klappen uit. Maar bij een 2-2 stand gaf de Servische tennisser wat gas bij en pakte hij tien punten op rij en dus ook een break. Hij denderde door en won direct de set met 6-2. De Minaur had geen antwoord op de Serviër op dat moment, want meteen brak hij de service van zijn Australische opponent: 3-0 in set 2 en inmiddels zeven games op rij winst.

Bekijk ook: VIDEO Rublev naar kwartfinale Australian Open na waanzinnig einde

Djokovic denderde door en De Minaur smeekte om genade, want ook zijn volgende servicegame leek hij te gaan inleveren. In eerste instantie wist hij nog breekpunten weg te werken, maar tegen dit tennisgeweld kon hij niet opboksen: 4-0. Bij een 5-0 stand pakte De Minaur zowaar weer een game en daar wilde het thuispubliek wel voor klappen. Enkele punten later werd de set afgemaakt: 6-1.

Tekst gaat verder onder de video:

Waanzinnig spel

De Rod Laver Arena wilde veel klappen voor De Minaur, maar Djokovic kreeg het stadion compleet stil met zijn superieure spel. De Minaur leverde ook in de eerste game van set 3 direct zijn service in. Nole had zelf zowaar wat moeite met zijn eigen service, maar enkele sublieme punten later stond het 4-0 in de set.

Djokovic speelde met De Minaur, die absoluut geen raad wist met het waanzinnige spel van de Serviër. Rublev zal waarschijnlijk met de handen voor zijn ogen dit duel hebben bekeken. Wel pakte De Minaur nog een game, dus een zogenoemde bagel (6-0 setverlies) wist hij in ieder geval nog te voorkomen. Niet veel later was het alsnog game, set and match: 6-2 binnen twee uur tennis.

’Buitenaarde’ Djokovic

Tijdens de wedstrijd twitterde Nick Kyrgios nog, die vol ongeloof naar tv zat te kijken. „Als ik zo naar Novak zit te kijken, krijg ik echt een goed gevoel over mijn eigen tennisspel”, twette hij met gevoel voor humor. „Hoe heb ik deze gast ooit verslagen?”

Tekst gaat verder onder de tweet:

Ook tenniscoach Patrick Mouratoglou, trainer van onder meer Simona Halep en Holger Rune, wist amper waar hij naar aan het kijken was. „Novak is vandaag van een andere planeet.”

Tennislegende Boris Becker reageerde hierop: „Welke planeet?”

.