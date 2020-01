De Roon pijnlijk onderuit met Atalanta

Het team van trainer Leonardo Semplici dankte dat maandag aan een zege bij Atalanta: 1-2. Voor Atalanta betekende het de eerste nederlaag in een thuiswedstrijd in de competitie in twee maanden tijd.

Oranje-international Marten de Roon deed de gehele wedstrijd mee bij Atalanta, dat via een fraai hakje van de Sloveen Josip Ilicic na een kwartier spelen op voorsprong kwam. SPAL maakte in de 54e minuut via Andrea Petagna gelijk. Na een uur zorgde Mattia Valoti voor 1-2.

SPAL heeft na twintig speelronden vijftien punten, net zoveel als Brescia. Genoa is nu hekkensluiter met veertien punten. Atalanta liet een kans liggen om naar de vierde plaats te stijgen en blijft nu vijfde, met drie punten minder dan AS Roma.