Kelderman gaat drinken, Geoghegan Hart moet Giro-zege laten bezinken

Daar leek hij zondag niet ontgoocheld over, hoewel Kelderman zaterdag de leiding in het klassement verspeeld had aan zijn ploeggenoot Jai Hindley. De Australiër op zijn beurt verloor de roze leiderstrui op de slotdag aan de Brit Tao Geoghegan Hart.

„Jai kan supertrots zijn”, zei Kelderman. „En ik ben echt gelukkig met deze derde plek. Maar aan de andere kant verspelen we in het laatste weekeinde wel de eindzege. Het voelt een beetje vreemd, maar vooraf zou ik dolblij zijn geweest met een podiumplaats.”

"Het voelt een beetje vreemd, maar vooraf zou ik dolblij zijn geweest met een podiumplaats"

Bij Hindley waren de gevoelens dubbel. „Het is heel teleurstellend om op de slotdag de roze trui nog te verliezen. Maar als ik terugdenk aan deze drie weken zal ik supertrots zijn over hoe ik reed en over hoe we als team hier hebben gereden. Ik heb hier een enorme stap gezet in mijn loopbaan. Dat zal ik nooit vergeten. Ik denk dat we als team niets verkeerd hebben gedaan.”

Tao Geoghegan Hart tilt trots de Trofeo Senza Fine omhoog. Ⓒ AFP

Tao Geoghegan Hart

Tao Geoghegan Hart zei wel wat tijd nodig te hebben om te laten bezinken wat hem zondag was overkomen. „Bizar eigenlijk, ik heb niet kunnen dromen dat dit mogelijk zou zijn”, vertelde de jonge Brit nadat hij Ronde van Italië op zijn naam had geschreven. Op de slotdag nam de renner van Ineos-Grenadiers de roze leiderstrui over van de Australiër Jai Hindley. Dat was voorzien gezien het verschil in tijdritkwaliteiten.

„Mijn hele carrière dacht ik hoe mooi het zo zijn als ik een keer in de top 10 of de top 5 van zo’n grote ronde zou kunnen eindigen. Het gaat even duren voor ik me realiseer wat hier gebeurd is. Maar ik blijf dezelfde persoon, dezelfde renner. Iemand die dankbaar is dat hij dit mag meemaken.”

Geoghegan Hart en Hindley stonden in tijd gelijk na twintig etappes. De beslissing moest vallen in de 15,7 kilometer van Cernusco sul Naviglio naar Milaan. De Brit had al snel een mooie marge. „Ik wist dat ik redelijk goed zat, zeker toen er werd geroepen dat ik niet te veel risico meer moest nemen.”