Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse atletiek baadt in enorme luxe Alle ogen gericht op Sifan Hassan: oogst nóg groter?

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Kan Sifan Hassan vrijdag haar tweede goud pakken? Ⓒ HH/ANP

TOKIO - Wat een luxe voor de Nederlandse atletiek. Het landje dat nooit zo veel te vertellen had binnen de belangrijkste sport op de Olympische Spelen heeft al vier medailles te pakken. Een dubbele van de oogst ten opzichte van de afgelopen 29 jaar. Waarschijnlijk is de koek nog niet op, want Sifan Hassan gaat nog twee finales lopen en er zijn nog drie estafetteteams in de race om eremetaal.