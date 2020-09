Willem II afgedroogd, fans negeren coronaregels

Sebastian Holmen druipt af in het shirt van Willem II Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Het Europese ticket van Willem II hield Nederland voetballand maandenlang in de ban en het protesterende FC Utrecht zette er zelfs dure juristen voor aan het werk, maar uiteindelijk hebben de Tilburgers er zelf bar weinig lol aan beleefd. In een leeg Koning Willem II-stadion verloren de Tricolores in de derde voorronde van de Europa League afgetekend met 0-4 van Rangers FC, waardoor het Europese avontuur alweer voorbij is.