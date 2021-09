Schrik bij PSG om Kylian Mbappé

Mbappé moest zich in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-1) kort na rust laten vervangen vanwege een enkelblessure. „Hij heeft een enkel verstuikt en hij had sowieso al problemen met beide enkels”, zei trainer Mauricio Pochettino. „We moeten afwachten hoe ernstig het precies is.”

Mbappé werd af en toe hard aangepakt door de spelers van Club Brugge. De 22-jarige Fransman, die na een kwartier de openingstreffer van Ander Herrera had voorbereid, moest zich in de 51e minuut laten vervangen in het Jan Breydelstadion. Mauro Icardi nam zijn plek over in de aanval, naast Messi en Neymar.

In de eerste 50 minuten had de veelbesproken MNM-voorhoede (Messi, Neymar en Mbappé) weinig indruk gemaakt. „Ze hebben tijd nodig om goed op elkaar ingespeeld te raken”, zei Pochettino. „Dat is ook logisch. We zijn bezig om een team te creëren. Dat zal steeds beter gaan.” PSG ontvangt zondag Olympique Lyon, de ploeg van trainer Peter Bosz, in de Franse competitie. Mbappé is de topscorer van de Parijzenaars in de Ligue 1 met vier doelpunten in vijf wedstrijden.