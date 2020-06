Heracles–topscorer Dessers vertrekt naar Genk

De spits tekent in zijn vaderland een contract voor vier seizoenen. Naar verluidt betaalt Genk zo’n vier miljoen euro voor de topschutter van de Eredivisie.

Dessers, in zijn jonge jaren een fervent supporter van RC Genk, voetbalde in eigen land eerder voor OH Leuven en Sporting Lokeren.

Via NAC Breda en FC Utrecht belandde hij vorig jaar bij Heracles Almelo, dat hem ruilde voor Adrian Dalmau en zelfs geld toe kreeg vanuit Utrecht. Waar Dalmau in de domstad vanwege blessures amper minuten maakte, kroonde Dessers zich tot topschutter van de Eredivisie.

Hij eindigde in het afgebroken seizoen op 15 treffers, evenveel als Feyenoorder Steven Berghuis, al speelde die een wedstrijd minder.

De zoon van een Nigeriaanse moeder dwong met zijn prestaties voor het eerst een selectie voor de Nigeriaanse nationale ploeg af.