Alejandro ’de onverslaanbare’ Valverde (40) hint op laatste wielerjaar

De 40-jarige Valverde hoopt komende zomer in Tokio zijn indrukwekkende erelijst aan te vullen met een olympische medaille. Zijn bijnaam luidt niet voor niets El Imbatido (de onverslaanbare, red).

„Ik denk dat dit mijn laatste jaar wordt”, zei Valverde tijdens de onlineteampresentatie van Movistar. „Mijn grootste doel is de olympische wegrit in Tokio.” De Spanjaard viert in april zijn 41e verjaardag. Hij hoopt in die periode ook te pieken in de Ardennen-klassiekers.

Veel motivatie

De Tour slaat Valverde dit jaar in principe over. De veteraan wil kort daarna op zijn vijfde Spelen een medaille pakken. Het is de bedoeling dat hij daarna ook nog de Ronde van Spanje rijdt. Valverde won de Vuelta in 2009. Hij eindigde ook in de Tour en de Giro op het podium (twee keer derde). De Spanjaard won daarnaast meermaals Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, de Clásica San Sebastián en tal van andere koersen.

„In mijn hoofd is dit mijn laatste jaar. Ik begin met veel enthousiasme en motivatie aan dit seizoen”, zei de wereldkampioen van 2018, die bij de presentatie van Movistar werd geflankeerd door Annemiek van Vleuten, die voor de vrouwenploeg van Movistar gaat rijden.

De Spanjaard Enric Mas en de Colombiaanse aanwinst Miguel Angel López zijn de kopmannen van Movistar in de Tour. Beiden gaan ook de Vuelta rijden. De Spanjaard Marc Soler is de kopman voor de Giro.