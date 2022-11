Verdediger Hartman verlengt contract bij Feyenoord

Video

‘BN’er verspreekt zich over deelname Masked Singer’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week vertelt Jan over een interview dat hij had met een BN’er die zich versprak toen het over The Masked Singer ging.