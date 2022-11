Van Gaal heeft knoop doorgehakt: ’Ik ben overtuigd van mijn keeperskeuze’

Ten overstaan van Nederlandse én internationale media werd Van Gaal al snel gevraagd naar wie er tussen de palen plaats zal nemen tegen Senegal: Justin Bijlow, Remko Pasveer of Andries Noppert. Hoewel veel erop wijst dat laatstgenoemde de gelukkige uitverkorene zal zijn, was de bondscoach kort en duidelijk: „Ik weet wie er gaat keepen, maar jullie nog niet. Ik geef namelijk nooit mijn opstelling prijs.”

Toch lichtte hij wel een flinke tip van de sluier op als het gaat om zijn basiselftal. „Als Depay niet speelt dan valt er een creatieve speler weg en is het dus logisch dat Cody Gakpo speelt en niet Davy Klaassen. Gakpo is namelijk creatiever, Klaassen is meer een teamspeler.”

Daarmee gaf Van Gaal weg dat Memphis Depay zoals verwacht niet zal spelen. „Wij missen onze topscorer en onze assist-koning”. Direct kaartte hij daarbij aan dat ook Senegal personele problemen kent. „Wij missen Depay, zij missen Mané. Dat is een bijzondere voetballer. Ik wilde hem hebben toen ik manager was van Manchester United. Ik ben fan van hem, hij kan een wedstrijd openbreken. Senegal zal hem erg missen.”

Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer. Ⓒ ProShots

De geblesseerde spelers ten spijt zag Van Gaal het grote belang van de openingswedstrijd. „De eerste wedstrijd is alijd de belangrijkste. Die kan de toon zetten voor het vervolg van het toernooi.” De 71-jarige coach onderschat Senegal daarbij bepaald niet: „Senegal is de kampioen van Afrika, dat is niet zomaar een tegenstander.”

Gastland Qatar opent later op de zondag het WK met een wedstrijd tegen Ecuador. Het duel wordt gespeeld in het Al Bayt Stadium in Al Khor, net buiten hoofdstad Doha. Voorafgaand vindt de openingsceremonie plaats. Qatar en Ecuador zijn ingedeeld in dezelfde groep als het Nederlands elftal.

