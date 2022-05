Eerste Glory-event sinds rellen in Hasselt: drie ’goedmaakpartijen’ op geheime locatie in Arnhem

De wedstrijden zijn exclusief en als compensatie bedoeld voor fans die een kaartje of pay-per-view kochten voor Glory80 in België. De betalende toeschouwers en kijkers kregen op 19 maart niet de beloofde gevechten te zien, omdat tijdens de partij tussen Badr Hari en Arek Wrzsoek rellen uitbraken in de zaal. Het event werd vervolgens na veiligheidsoverleg gestaakt, waardoor ook een streep ging door de hoofdpartij tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters.

De vier vechters die in Hasselt het hoofdgerecht vormden, zijn zaterdag niet van de partij. De zwaargewicht-nieuwkomers Rhys Brudenell en Kevin Tariq Osaro openen om 15.00 uur de vechtsportmiddag. Tarik Khbabez krijgt vervolgens een kans op een revanche tegen Antonio Plazibat, die hem vorig jaar versloeg. Het titelgevecht tussen lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati en Josh Jauncey vormt het hoogtepunt van de middag. Glory maakt zaterdagmiddag gebruik van de faciliteiten van Enfusion106 dat later op de avond plaatsvindt.

Het zogenaamde Glory80 Studio Event vindt plaats in een lege zaal. Ⓒ ANP/HH

In de hal zijn enkel Glory-medewerkers en wat familieleden van de vechters aanwezig. Het is voor fans die niet aanwezig waren in Hasselt of een pay-per-view kochten niet mogelijk om de partijen te volgen.

Bekijk ook: Kamp Jamal Ben Saddik furieus na aantijgingen topman Glory

Glory besloot begin dit jaar vanwege onenigheid over de dopingregels in Nederland om ons land voor onbepaalde tijd te mijden. Recent kwamen de promotor, de Vechtsportautoriteit en de Dopingautoriteit echter nader tot elkaar. Bij het event in Arnhem voert de DA controles uit. De deur voor een definitieve terugkeer van Glory staat daarmee wagenwijd open.

Achter de schermen wordt door de leiding van de organisatie momenteel hard gewerkt aan nieuwe evenementen. Publiekstrekker Rico Verhoeven komt dit jaar sowieso niet in actie voor Glory. De zwaargewichtkampioen vecht in oktober wel op zijn eigen evenement ’Hit it’.