Estland liet Van Gaal tweemaal bibberen

Twee keer eerder speelde Oranje een uitwedstrijd tegen Estland, beide keren kwam de ploeg van Louis van Gaal met de schrik vrij. In de eerste periode van Van Gaal als bondscoach keek Oranje in de 83e minuut tegen een 2-1 achterstand aan, maar brachten twee late treffers van Ruud van Nistelrooy en één van Patrick Kluivert verlichting.

In 2013, twaalf jaar na dato, ontsnapte Nederland in blessuretijd aan een smadelijke nederlaag. Na een vroege openingstreffer van Arjen Robben, spelend als linksbuiten, leek Konstantin Vassiljev de Esten een sensationele 2-1 zege te bezorgen. Totdat Robin van Persie een penalty versierde en in de 94e minuut verzilverde.

Het gelijkspel tegen het vermaarde Oranje illustreerde destijds de hoogtijdagen van Estland, met een 57e plaats als hoogste notering op de FIFA-ranking. Maar sindsdien gaat het bergafwaarts met het land dat twee Nederlandse bondscoaches (Arno Pijpers en Jelle Goes) kende. Inmiddels staat de ploeg van Karel Voolaid op de honderdste plaats.

Bekijk ook: Slechts over drie posities kopzorgen voor Koeman

Aan de vrije val komt voorlopig geen eind, aangezien Estland in Groep C met nul uit vier stijf onderaan staat. De ploeg leunt op de dertigers Vassiljev (34), oud-AZ’er Ragnar Klavan (33), Taijo Teniste (31), Sergei Lepmets (32) en Sergei Zenjov (30). Karol Mets (26), die afgelopen seizoen aan het muiten sloeg bij NAC, is eveneens basisspeler.

Bekijk ook: Koeman waarschuwt Oranje voor problemen in Estland