Andries Jonker: ’Amerika van kastje naar muur gestuurd’

Desalniettemin had Jonker zijn ploeg een prima eerste helft zien spelen. „Het lijkt erop dat we dichter bij het niveau van Amerika gekomen zijn, ja. Maar we zijn er nog niet overheen. Fysiek kunnen we inmiddels ook goed mee”, zei de trainer tegenover de NOS.

„De eerste helft wisten we Amerika van het kastje naar de muur te sturen, de tweede helft lukte dat niet meer. Nadat we Stefanie van der Gragt hadden moeten wisselen, werd de druk groter en groter. We kregen teveel corners tegen en na de 1-1 hadden wij nog wel een grote kans via Esmee Brugts, maar dan zouden we te veel hebben gehad”, aldus Jonker. De blessure waarmee Van der Gragt tijdens het duel met de Verenigde Staten van het veld ging, lijkt mee te vallen. De verdedigster raakte in de eerste helft het hoofd van een Amerikaanse bij een kopduel tijdens een corner. Een KNVB-woordvoerster zegt dat ze „lichte klachten” heeft en „uit voorzorg in de kleedkamer is gebleven met de achterliggende gedachte dat we nog lang op het WK actief hopen te blijven.”

Jonker stuurde wederom een aanvallend Oranje het veld in, en was achteraf tevreden met die keuze. „Dit is wat die meiden past, zo heb je de meeste kwaliteit in het veld staan. Vooraf wist je niet of het zou gaan met deze bezetting, maar zo heel langzaam kun je de conclusie gaan trekken dat het dus echt wel kan.”

Met 4 punten uit twee duels staat Nederland er goed voor, maar Jonker wil nog niet verder kijken dan het laatste groepsduel met Vietnam van dinsdag. „We willen groepswinnaar worden, en dat kan nog steeds. Ik zie Amerika ook niet zo makkelijk van Portugal winnen, maar we richten ons vooral op de klus die we zelf te doen hebben.”