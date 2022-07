Dortmund wil snel extra spits als vervanger van Haller

„Natuurlijk heb ik een lijst met namen in mijn hoofd. We hebben hier nu tenslotte een tijdje mee te maken”, aldus technisch directeur Sebastian Kehl. „Als het even kan, willen we snel handelen.”

Haller is bij Dortmund de vervanger van de naar Manchester City vertrokken Noor Erling Haaland.

Borussia Dortmund speelt vrijdag in de eerste ronde van het Duitse bekertoernooi tegen 1860 München.