VVD-leider Klaas Dijkhoff eist meer van Nederlands voetbal

„Het akkoord tussen clubs en vakbonden over een collectieve salarisverlaging is een bemoedigend signaal, maar helaas is dat dan ook het enige. Verder heb ik nog geen plan gezien”, schrijft Dijkhoff. „Wel zien we elke week weer gesteggel over de korte termijn. Onenigheid over besluiten, bestuurlijke soaps, nabeschouwingen van bestuurlijke soaps en over en weer verwijten tussen clubs dat de ander niet solidair is. Als KNVB en clubs vooral bezig zijn met gevechten over volgend seizoen, dan miskennen ze de problemen waar ze voor staan.”

De KNVB vroeg de overheid onlangs per brief om financiële steun. Volgens de voetbalbond bedraagt het inkomstenverlies van de clubs tussen de 300 en 400 miljoen euro. „Geliefd voetbal, kijk even om je heen”, reageert Dijkhoff. „Je bent niet de enige met problemen. Het is heel druk aan het politieke loket. Als je alleen maar aangeeft dat je 400 miljoen schade lijdt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, dan sta je achteraan in de rij.”

De leider van de VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat de clubs meer doen dan alleen afspraken maken over salarisverlaging. „Dus clubs, KNVB, terug naar de tekentafel. Kopieer dit keer de goede in plaats van de slechte kanten van de politiek. Probeer er te gaan zitten alsof je een coalitie moet smeden. Lees niet steeds je eigen belangenlijstje voor. Probeer een plan te maken waar het voetbal in z’n geheel beter van wordt. Kijk daarna of dat plan jouw club specifiek onevenredig pijn doet en probeer dat leed vervolgens te verzachten. Ga ook pijnlijke keuzes niet uit de weg. Er zijn sowieso geen oplossingen zonder pijn. Aanmodderen levert nog meer ellende op. Zie het als een waarschuwend advies van een goede vriend die je ontzettend mist en wil dat het snel weer goed met je gaat en liefst nog beter dan de afgelopen jaren.”