Totale rampdag voor Tiger Woods en Joost Luiten

Tiger Woods en Joost Luiten startten met titelaspiraties aan hun golftoernooien, maar door een totale rampdag is de hoop op de zege vervlogen. Woods verprutste zijn kansen in The Memorial Tournament in het Amerikaanse Ohio, Luiten kende in het Oostenrijkse Euram Bank Open een ongekende offday. Beiden brachten een score van vier boven par binnen, waar de Nederlander vooral met een tien op de par-5 zevende klungelde.