Vingegaard met zijn hoofd bij steekdrama Annecy: ’Ik heb zelf een dochter’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Het drama in Annecy grijpt Jonas Vingegaard zichtbaar aan. De Deen van Jumbo-Visma snelt na de zesde etappe dan ook meteen naar zijn vrouw en dochter. Ⓒ Getty Images

CREST VOLAND - Het steekdrama in Annecy raakt ook het Critérium du Dauphiné diep. De zes slachtoffers, onder wie vier kinderen, die (zwaar)gewond raakten zullen ook zaterdag niet vergeten worden door het wielerpeloton. Startplaats Porte-de-Savoie ligt op vijftig minuten rijden van Annecy, de stad die in het verleden vaak start- of finishplaats in één van de Franse wielerkoersen was. „Alles wat daar is gebeurd, maakt sport onbelangrijk”, aldus geletruidrager Jonas Vingegaard. „Ik heb zelf een dochter…”