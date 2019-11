Slordig Vitesse kan plek drie niet innemen

FC Emmen heeft dit seizoen al zijn punten in eigen stadion bij elkaar gesprokkeld. Tegen Vitesse, die bovenin de Eredivisie meedraait, begon de thuisploeg sterk aan de wedstrijd. Na tien minuten kwam Emmen op voorsprong dankzij aanvoerder Michael de Leeuw, die een voorzet van Glenn Bijl tegen de touwen schoot.

Michael de Leeuw na zijn openingsdoelpunt tegen Vitesse Ⓒ Hollandse Hoogte

Tien minuten later verdubbelde Emmen de voorsprong. Na een kopbal van De Leeuw - die via de vingertoppen Remko Pasveer op de lat belandde - reageerde Nikolai Laursen het meest alert en schoot de 2-0 binnen. Emmen kwam weinig in de problemen, maar toch maakte Vitesse voor rust de aansluitingstreffer dankzij Nouha Dicko.

In het tweede bedrijf was het wedstrijdbeeld hetzelfde: een duel die werd uitgevochten op het middenveld, zonder al te veel grote kansen over en weer. En als Vitesse dan voor het doel van Emmen verscheen, wist het niet te scoren.

De Emmen-fans konden buiten de drie punten extra hard juichen. Smaakmaker van vorig seizoen, Anco Jansen, maakte namelijk na maandenlang blessureleed zijn rentree. Ⓒ Hollandse Hoogte

De formatie van Leonid Slutsky had bij winst de derde plaats op de ranglijst kunnen innemen. De nederlaag tegen Emmen is al het tweede verlies van Vitesse in de Eredivisie op rij, telkens tegen clubs onderin het rechter rijtje.

