Column Wim Kieft: Bundesliga mist onze creativiteit

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Dat de wedstrijden in de Bundesliga zonder publiek worden afgewerkt, is niet zo relevant. Een team als Borussia Dortmund had tegen Schalke 04 weinig last van het ontbreken van de achterban. Die ploeg speelt leuk en aantrekkelijk voetbal in een hoog tempo met technisch vaardige en aantrekkelijke spelers. Ook zonder de Engelse international Jadon Sancho blijft het een attractief elftal om naar te kijken.